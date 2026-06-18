Выборы в Госдуму в 2026 году: кто будет определять законодательную повестку страны

Выборы в Госдуму традиционно становятся одним из самых обсуждаемых событий внутренней политики. Разбираемся, когда пройдет голосование, кто сможет принять в нем участие и как устроена действующая избирательная система.
В чем суть выборов в Госдуму
Государственная дума — нижняя палата российского парламента и один из ключевых органов власти страны. Через нее проходят практически все федеральные законы — от социальных инициатив до масштабных экономических реформ. Кроме того, депутаты рассматривают кандидатуры членов правительства, утверждают федеральный бюджет и участвуют в парламентском контроле.
Выборы в Госдуму позволяют определить состав депутатского корпуса на следующие пять лет. Всего избираются 450 парламентариев, которые представляют интересы жителей различных регионов страны.
Российская модель формирования парламента объединяет два принципа представительства. Часть мест распределяется между политическими партиями по итогам общенационального голосования, а другая часть достается кандидатам, которые одержали победу в конкретных избирательных округах. Такой подход позволяет сочетать партийное представительство с прямой связью депутата и его территории.
Дата выборов в Госдуму в 2026 году и участвующие партии
Очередные выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года в рамках Единого дня голосования. Предварительно голосование запланировано на 20 сентября, а сама процедура, как ожидается, вновь может занять несколько дней.
Главными участниками кампании, вероятнее всего, станут партии, уже представленные в нижней палате парламента. К ним относятся:
- «Единая Россия»;
- КПРФ;
- ЛДПР;
- «Справедливая Россия»;
- «Новые люди».
Также в избирательной кампании смогут участвовать и другие зарегистрированные политические объединения, если они выполнят требования законодательства и пройдут необходимые процедуры регистрации.
Окончательный список партий и кандидатов станет известен после завершения этапа выдвижения и проверки документов Центральной избирательной комиссией.
Право голоса на выборах получат граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие ограничений, предусмотренных законом.
Как проходят выборы в Госдуму
Современная система выборов в Госдуму действует с 2016 года и основана на смешанном принципе формирования парламента. Из 450 депутатских мандатов:
- 225 распределяются по партийным спискам;
- 225 разыгрываются в одномандатных округах.
Голосование за партии позволяет определить, какие политические силы получат представительство в парламенте. Количество мест зависит от того, какую поддержку партия получила по всей стране.
В одномандатных округах ситуация иная: здесь избиратели голосуют за конкретного человека. Победителем становится кандидат, набравший больше голосов, чем остальные участники.
В последние годы важной частью избирательного процесса стало дистанционное электронное голосование. Такой формат применяется не во всех субъектах страны и вводится по отдельному решению избирательных комиссий.
Контроль за проведением выборов осуществляют представители партий, общественные наблюдатели и члены избирательных комиссий. Их задача — следить за соблюдением законодательства и прозрачностью процедуры подсчета голосов.
Результаты прошлых выборов в Госдуму
Последняя парламентская кампания состоялась в сентябре 2021 года. По ее итогам в Государственную думу прошли пять политических партий.
|Партия
|Результат по федеральному списку
|Количество мандатов
|«Единая Россия»
|49,82%
|324
|КПРФ
|19,93%
|57
|ЛДПР
|7,55%
|21
|«Справедливая Россия»
|7,46%
|27
|«Новые люди»
|5,32%
|13
Выборы 2021 года стали первыми, на которых партия «Новые люди» получила представительство в федеральном парламенте. По итогам кампании крупнейшей политической силой вновь осталась «Единая Россия», сохранившая конституционное большинство в Госдуме.
Выборы в Госдуму 2026 года покажут, сохранится ли существующая конфигурация парламента или избиратели поддержат иное распределение политических сил.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на самые важные вопросы.
Когда состоятся выборы в Госдуму в 2026 году?
Ожидается, что голосование пройдет 20 сентября 2026 года в рамках Единого дня голосования.
Сколько депутатов входит в состав Госдумы?
В нижней палате российского парламента работают 450 депутатов.
На какой срок избираются депутаты?
Каждый созыв Государственной думы избирается сроком на пять лет.
Кто может участвовать в голосовании?
Проголосовать могут совершеннолетние граждане России, обладающие активным избирательным правом.