Выборы в Госдуму в 2026 году: кто будет определять законодательную повестку страны

Осенью 2026 года в России состоится одна из важнейших политических кампаний ближайших лет — выборы в Государственную думу. По их итогам будет сформирован новый состав нижней палаты парламента, которому предстоит работать до 2031 года. Именно депутаты Госдумы принимают федеральные законы, рассматривают проект бюджета страны и участвуют в принятии решений, влияющих на развитие государства.