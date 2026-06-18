МИД: Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за атаки БПЛА на автобус с детьми

В Министерстве иностранных дел Беларуси вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому после атаки на автобус с детьми под Брянском, сообщила пресс-служба дипведомства.
— Вручена нота протеста Украине в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области России на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей, — заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.
Белорусский дипломат сообщил, что украинскую сторону проинформировали о том, что в результате атаки погибла гражданка Беларуси, а еще шесть человек, в том числе пятеро несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.
— Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания, — подчеркнул представитель МИД.
Еще он сказал, что Минск требует от Киева исчерпывающих объяснений случившегося, провести незамедлительное и объективное расследование, предоставить информацию о привлечении всех виновных к самой строгой ответственности. Кроме того, предупредили, что Беларусь оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны.
— Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан, — констатировали в МИД.
Здесь мы писали, как сразу МИД Беларуси отреагировал на атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Кроме того, МИД заявил, что Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке на автобус с детьми под Брянском: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Еще лидер республики сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.