МИД: Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за атаки БПЛА на автобус с детьми

Еще он сказал, что Минск требует от Киева исчерпывающих объяснений случившегося, провести незамедлительное и объективное расследование, предоставить информацию о привлечении всех виновных к самой строгой ответственности. Кроме того, предупредили, что Беларусь оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны.