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МИД: Беларусь вручила Украине ноту протеста из-за атаки БПЛА на автобус с детьми

МИД вручил послу Украины ноту протеста после атаки дрона на автобус с белорусскими детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому после атаки на автобус с детьми под Брянском, сообщила пресс-служба дипведомства.

— Вручена нота протеста Украине в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области России на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей, — заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Белорусский дипломат сообщил, что украинскую сторону проинформировали о том, что в результате атаки погибла гражданка Беларуси, а еще шесть человек, в том числе пятеро несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

— Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания, — подчеркнул представитель МИД.

Еще он сказал, что Минск требует от Киева исчерпывающих объяснений случившегося, провести незамедлительное и объективное расследование, предоставить информацию о привлечении всех виновных к самой строгой ответственности. Кроме того, предупредили, что Беларусь оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны.

— Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан, — констатировали в МИД.

Здесь мы писали, как сразу МИД Беларуси отреагировал на атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Кроме того, МИД заявил, что Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке на автобус с детьми под Брянском: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Еще лидер республики сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.

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