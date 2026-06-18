В парламент Британии может вернуться соперник премьера Стармера

Хотя выборы проходят в небольшом регионе, их итоги способны серьезно повлиять на политическую ситуацию в Британии. Как отмечают британские СМИ, в случае возвращения Бернема в парламент он, скорее всего, начнет борьбу за пост лидера Лейбористской партии, а затем и премьер-министра. Для этого ему нужно заручиться поддержкой минимум 80 депутатов-лейбористов. По оценкам, это реально: ранее около 100 парламентариев публично требовали отставки действующего премьера Кира Стармера, уточняет Sky News.