В парламент Британии может вернуться соперник премьера Стармера

Участки работают с 07:00 до 22:00 по местному времени (с 09:00 до 00:00 по Москве). Право голоса в округе имеют около 76 тысяч человек.
Хотя выборы проходят в небольшом регионе, их итоги способны серьезно повлиять на политическую ситуацию в Британии. Как отмечают британские СМИ, в случае возвращения Бернема в парламент он, скорее всего, начнет борьбу за пост лидера Лейбористской партии, а затем и премьер-министра. Для этого ему нужно заручиться поддержкой минимум 80 депутатов-лейбористов. По оценкам, это реально: ранее около 100 парламентариев публично требовали отставки действующего премьера Кира Стармера, уточняет Sky News.
В мае депутат-лейборист от Мейкерфилда Джош Саймонс объявил о намерении уйти. Он подчеркнул, что делает это специально, чтобы освободить место для Бернема. «Энди является подходящим кандидатом на пост руководителя страны», — заявил тогда Саймонс.
Положение Стармера осложнилось после провала лейбористов на майских выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Партия потеряла более 1,5 тысячи мест. После этого многие однопартийцы, включая членов парламента, призвали премьера уйти. Стармер пока отказывается рассматривать такой вариант.
Бернема в прессе называют «королем Севера». У него широкая поддержка внутри партии. Он занимал министерские посты в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды пытался стать главой лейбористов: в 2010 году занял четвертое место, в 2015 — второе, уступив Джереми Корбину.