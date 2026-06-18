БПЛА для армии России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ростех серийно выпускают свыше 20 типов дронов двойного и военного назначения, сообщили в госкорпорации.
«Большая часть из них опробована в реальных миссиях и подтвердила свои характеристики», — сказали в Ростехе. Там добавили, что во взаимодействии с заказчиками Ростехом ведется постоянное совершенствование беспилотных авиационных систем. «Повышаются их летные характеристики, внедряются нейросетевые технологии обработки данных и управления аппаратами, расширяется перечень полезных нагрузок», — уточнили в госкорпорации.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
На фото знаменитый барражирующий БПЛА Ланцет.
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