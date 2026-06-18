Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку

«Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым», — решила коллегия.
Его полномочия будут прекращены с 1 августа, Родионов сам попросил об отставке. Судья занимал этот пост с 2014 года.
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