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Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда Крыма Игоря Родионова, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым», — решила коллегия.

Его полномочия будут прекращены с 1 августа, Родионов сам попросил об отставке. Судья занимал этот пост с 2014 года.

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