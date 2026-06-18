Американист рассказал, что скрывают слова Трампа о санкциях против РФ

Эксперт пояснил, что решение смягчить санкции в отношении российской нефти, которое было принято администрацией Трампа во время войны с Ираном в начале марта, было связано с сиюминутными проблемами.
Оно не было связано с российско-американским переговорным процессом по Украине, а касалось именно войны с Ираном, которая привела к взлету цен на нефть. Рост цен на энергоресурсы резко усугубил топливный кризис внутри Соединенных Штатов.
По мнению собеседника Новостей Mail, для приостановки роста цен на энергоресурсы команде Трампа и пришлось смягчить санкции против России. Однако сейчас, на фоне подписания соглашения США с Ираном, цены на нефть упали и, вероятно, продолжат снижаться. В связи с этим администрация Трампа попытается вновь использовать санкционный инструментарий как рычаг давления на РФ, считает Дудаков.
Все попытки диктовать с позиции силы какие-либо условия России заканчивались плачевно. Не исключаю, что американцы будут делать шаги в этом направлении. Хотя им, по-хорошему, надо реалистично подходить к любым переговорам. И если бы они задумались об этом еще год назад, то, возможно, удалось бы договориться о разрешении украинского кризиса.
Ранее лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию. Отмечалось, что дополнительные меры для усиления давления могут быть введены против российского нефтяного экспорта.