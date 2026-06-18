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Американист рассказал, что скрывают слова Трампа о санкциях против РФ

США после провала в Иране отчаянно надеются найти какое-то новое направление, где можно добиться успеха, рассказал Новостям Mail политолог Малек Дудаков. По его словам, некоторые «ястребы» в Вашингтоне полагают, что переговоры по украинскому вопросу можно вести с позиции силы — давить на Россию санкциями и активнее поддерживать Украину.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против РФ. Отметим, что 17 июня прекратила действие последняя лицензия США на поставки нефти из Российской Федерации.

Эксперт пояснил, что решение смягчить санкции в отношении российской нефти, которое было принято администрацией Трампа во время войны с Ираном в начале марта, было связано с сиюминутными проблемами.

Оно не было связано с российско-американским переговорным процессом по Украине, а касалось именно войны с Ираном, которая привела к взлету цен на нефть. Рост цен на энергоресурсы резко усугубил топливный кризис внутри Соединенных Штатов.

Малек Дудаков
политолог

По мнению собеседника Новостей Mail, для приостановки роста цен на энергоресурсы команде Трампа и пришлось смягчить санкции против России. Однако сейчас, на фоне подписания соглашения США с Ираном, цены на нефть упали и, вероятно, продолжат снижаться. В связи с этим администрация Трампа попытается вновь использовать санкционный инструментарий как рычаг давления на РФ, считает Дудаков.

Все попытки диктовать с позиции силы какие-либо условия России заканчивались плачевно. Не исключаю, что американцы будут делать шаги в этом направлении. Хотя им, по-хорошему, надо реалистично подходить к любым переговорам. И если бы они задумались об этом еще год назад, то, возможно, удалось бы договориться о разрешении украинского кризиса.

Малек Дудаков
политолог

Ранее лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию. Отмечалось, что дополнительные меры для усиления давления могут быть введены против российского нефтяного экспорта.

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