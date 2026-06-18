Американист рассказал, что скрывают слова Трампа о санкциях против РФ

Все попытки диктовать с позиции силы какие-либо условия России заканчивались плачевно. Не исключаю, что американцы будут делать шаги в этом направлении. Хотя им, по-хорошему, надо реалистично подходить к любым переговорам. И если бы они задумались об этом еще год назад, то, возможно, удалось бы договориться о разрешении украинского кризиса.