В НАТО сделали заявление о ядерном сдерживании

В Брюсселе на встрече с коллегами из стран — союзников по НАТО глава Пентагона Пит Хегсет сделал важное заявление. Он сообщил, что США планируют в ближайшие полгода пересмотреть масштабы размещения своих военных сил в Европе. Хегсет подчеркнул, что цель Вашингтона — добиться, чтобы «НАТО двигалось быстрее и необратимо к тому, чтобы Европа брала на себя ведущую роль».