В НАТО сделали заявление о ядерном сдерживании

Участники встречи «договорились продолжать укреплять миссию ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерного потенциала альянса, расширения потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения интересов безопасности».
Союзники подтвердили, что остаются верны принципу разделения ответственности, рисков и бремени в рамках коллективной обороны. Для этого они намерены вкладывать средства в ресурсы, возможности и силы, необходимые для выполнения ядерной миссии альянса, а также для демонстрации его единства и решимости.
В Брюсселе на встрече с коллегами из стран — союзников по НАТО глава Пентагона Пит Хегсет сделал важное заявление. Он сообщил, что США планируют в ближайшие полгода пересмотреть масштабы размещения своих военных сил в Европе. Хегсет подчеркнул, что цель Вашингтона — добиться, чтобы «НАТО двигалось быстрее и необратимо к тому, чтобы Европа брала на себя ведущую роль».