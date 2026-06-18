Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО сделали заявление о ядерном сдерживании

Страны, входящие в Группу ядерного планирования НАТО (Nuclear Planning Group, NPG), впервые за 19 лет выступили с совместным заявлением. Документ был составлен по итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе. Члены НАТО приняли решение продолжить обновление сил ядерного сдерживания в Европе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Участники встречи «договорились продолжать укреплять миссию ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерного потенциала альянса, расширения потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения интересов безопасности».

Союзники подтвердили, что остаются верны принципу разделения ответственности, рисков и бремени в рамках коллективной обороны. Для этого они намерены вкладывать средства в ресурсы, возможности и силы, необходимые для выполнения ядерной миссии альянса, а также для демонстрации его единства и решимости.

В Брюсселе на встрече с коллегами из стран — союзников по НАТО глава Пентагона Пит Хегсет сделал важное заявление. Он сообщил, что США планируют в ближайшие полгода пересмотреть масштабы размещения своих военных сил в Европе. Хегсет подчеркнул, что цель Вашингтона — добиться, чтобы «НАТО двигалось быстрее и необратимо к тому, чтобы Европа брала на себя ведущую роль».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше