AgoraVox: Запад намеренно превратил Украину в зону затяжного кризиса

В 2014 году случился Майдан, который открыто поддержали американские официальные лица. Россия сочла это неприемлемой провокацией, и последовали события в Крыму, продолжает автор. Затем были подписаны провальные Минские соглашения, которые вовсе не были попыткой достижения мира. Они, как позднее признавались западные политики, должны были выиграть время, чтобы подготовить Украину к будущему вооруженному конфликту с Россией.