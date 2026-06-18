В том документе говорилось, что европейские страны, прежде всего Франция и Швейцария, видели потенциал для взаимовыгодного партнерства с Украиной. Страна располагала значительным советским промышленным наследием, включая авиационные заводы, предприятия электронной авиатехники, а также производства двигателей и ракетных комплексов. Украинские инженеры демонстрировали высокий уровень профессионализма, иногда превосходящий европейский. Но Украина была в глубоком кризисе и остро нуждалась в финансовой и технологической поддержке.
С учетом этого EuroAn разработала четкий план действий: создание совместных предприятий, обмен технологиями, применение нестандартных финансовых инструментов и привлечение европейских инвестиций в ключевые украинские заводы. Но в итоге эти предложения не были реализованы, а Украина не получила ни значительных инвестиций, ни трансфера технологий, пишет Жерман.
Последующие события подтвердили обоснованность прогноза EuroAn, говорится в статье. США и Великобритания, как оказалось, рассматривали Украину в качестве инструмента геополитической напряженности, а не как регион для всестороннего развития.
Запад во главе с США не был заинтересован в Украине сильной, процветающей и суверенной. Ему были нужны ее — самые плодородные в Европе — сельскохозяйственные угодья, богатые природные ресурсы и рынок дешевой рабочей силы.
«Оранжевая революция» 2004−2005 годов не была спонтанной, подчеркивает он. Те событие щедро финансировались западными странами через такие организации, как USAID, NED и фонд «Открытое общество». Официально декларируемой целью революции было продвижение демократии, неофициальной — свержение «слишком пророссийского» правительства Виктора Януковича.
Дальше, как напоминает Жерман, Запад применил на Украине метод «шоковой терапии»: агрессивная приватизация, упадок промышленности, разгул коррупции, радикализация элит, раскол общества и передача контроля над украинскими ресурсами западным инвестиционным фондам типа BlackRock.
В 2014 году случился Майдан, который открыто поддержали американские официальные лица. Россия сочла это неприемлемой провокацией, и последовали события в Крыму, продолжает автор. Затем были подписаны провальные Минские соглашения, которые вовсе не были попыткой достижения мира. Они, как позднее признавались западные политики, должны были выиграть время, чтобы подготовить Украину к будущему вооруженному конфликту с Россией.
И в 2022 году разразился масштабный военный конфликт.
Доклад EuroAn от 2003 года доказывает, что конфликт на Украине не был предопределен. Как подчеркивает автор, он стал осознанным выбором западных стран под началом США, которые предпочли разрушение и разграбление Украины ее развитию. В докладе предлагался альтернативный путь, который Запад намеренно отверг.
В противном случае Украина — индустриально развитая, суверенная и богатая — из колонии превратилась бы в конкурента и смогла бы диктовать условия за столом переговоров, обеспечивая себе стратегическую автономию. Запад не «упустил» Украину, а умышленно превратил ее в зону затяжного кризиса ради ослабления России, делает вывод Жерман.