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Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), возникший в результате атаки беспилотного летательного аппарата, в основном локализован. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Новости Mail

«Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — говорится в заявлении градоначальника.

Ранее, в ночь на 18 июня, мэр проинформировал о массированной атаке дронов на столицу. «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал он в 6:48 мск.

Утром Сергей Собянин уточнил, что за ночь на московском направлении было уничтожено около 180 беспилотников. Позднее он сообщил еще о 14 сбитых дронах.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего за минувшую ночь над российскими регионами было сбито 555 украинских БПЛА. За сутки их количество достигло 992.

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