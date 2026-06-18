Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ

«Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — говорится в заявлении градоначальника.
Ранее, в ночь на 18 июня, мэр проинформировал о массированной атаке дронов на столицу. «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал он в 6:48 мск.
Утром Сергей Собянин уточнил, что за ночь на московском направлении было уничтожено около 180 беспилотников. Позднее он сообщил еще о 14 сбитых дронах.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, всего за минувшую ночь над российскими регионами было сбито 555 украинских БПЛА. За сутки их количество достигло 992.