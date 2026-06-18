WSJ: Трамп жаловался советникам, что Нетаньяху хочет «всех разбомбить»

Как сообщает издание со ссылкой на информированные источники, в телефонных переговорах с Трампом израильский лидер постоянно приводил доводы в пользу более агрессивной военной кампании. «Биби говорил президенту, почему тот должен нанести тот или иной удар и почему израильская разведка знает, как и когда это сделать, а президент слушал. Разговоры, как правило, об одном и том же», — цитирует WSJ слова осведомленных собеседников.