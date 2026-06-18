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WSJ: Трамп жаловался советникам, что Нетаньяху хочет «всех разбомбить»

Президент США Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, в этом году начал уставать от настойчивых просьб премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать боевые действия на Ближнем Востоке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщает издание со ссылкой на информированные источники, в телефонных переговорах с Трампом израильский лидер постоянно приводил доводы в пользу более агрессивной военной кампании. «Биби говорил президенту, почему тот должен нанести тот или иной удар и почему израильская разведка знает, как и когда это сделать, а президент слушал. Разговоры, как правило, об одном и том же», — цитирует WSJ слова осведомленных собеседников.

Источники уточняют, что в ходе нескольких бесед Биньямин Нетаньяху объяснял американскому коллеге, почему Ирану не стоит доверять. Во время одного из последних разговоров о ядерной программе Тегерана прозвучал вопрос: «Дональд, как ты собираешься проверять, выполняют ли они условия?».

С другой стороны, сам Трамп, по данным источников, выражал недовольство методами Израиля в борьбе с ливанской группировкой «Хезболла». В недавнем телефонном разговоре он прямо сказал Нетаньяху: «Почему ты наносишь удары по зданиям? Перестань».

В другой беседе американский президент пожаловался израильскому коллеге, что кризис, спровоцированный конфликтом с Ираном, способен отбросить мир во времена Великой депрессии 1930-х годов.

Как отмечают источники, Трамп говорил своим советникам, что с Нетаньяху невозможно найти общий язык — тот хочет «всех разбомбить». Особое разочарование у главы Белого дома, по сведениям из администрации США, вызвал недавний случай, когда Израиль продолжил наносить удары по Ливану, несмотря на действующий режим прекращения огня.

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