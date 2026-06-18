СМИ: Великобритания ожидает «мести» РФ за захват танкера Smyrtos

Танкер Smyrtos, шедший под флагом Камеруна из порта Усть-Луга в направлении Атлантического океана, был задержан 14 июня в проливе Ла-Манш силами ВМФ и ВВС Великобритании. Распоряжение о захвате отдал премьер-министр Кир Стармер. Капитану судна, являющемуся гражданином Индии, инкриминируется нарушение британских санкций в отношении России. В посольстве России в Лондоне заявили, что граждан РФ на борту танкера не было.