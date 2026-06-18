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СМИ: Великобритания ожидает «мести» РФ за захват танкера Smyrtos

Британские военные источники полагают, что Россия может предпринять ответные действия в связи с задержанием танкера Smyrtos, который в Лондоне относят к «теневому нефтяному флоту» РФ. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителей военных кругов Соединенного Королевства.

Источник: Reuters

«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски, — отметил источник издания. — И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить». По оценке британских военных, ответа следует ожидать «где угодно по всему миру».

В настоящий момент официальные предупреждения капитанам и судовладельцам от британских властей не направлялись. При этом Палата судоходства Великобритании, являющаяся основной торговой ассоциацией и лоббистским органом морской индустрии страны, также допускает вероятность действий с российской стороны.

«Мы осознаем повышенный риск, и владельцы судов сами оценивают свои риски. С точки зрения индустрии участники отрасли стали более бдительными, учитывая события последних дней», — заявил представитель палаты.

Танкер Smyrtos, шедший под флагом Камеруна из порта Усть-Луга в направлении Атлантического океана, был задержан 14 июня в проливе Ла-Манш силами ВМФ и ВВС Великобритании. Распоряжение о захвате отдал премьер-министр Кир Стармер. Капитану судна, являющемуся гражданином Индии, инкриминируется нарушение британских санкций в отношении России. В посольстве России в Лондоне заявили, что граждан РФ на борту танкера не было.

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