СМИ: Великобритания ожидает «мести» РФ за захват танкера Smyrtos

«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски, — отметил источник издания. — И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить». По оценке британских военных, ответа следует ожидать «где угодно по всему миру».
В настоящий момент официальные предупреждения капитанам и судовладельцам от британских властей не направлялись. При этом Палата судоходства Великобритании, являющаяся основной торговой ассоциацией и лоббистским органом морской индустрии страны, также допускает вероятность действий с российской стороны.
«Мы осознаем повышенный риск, и владельцы судов сами оценивают свои риски. С точки зрения индустрии участники отрасли стали более бдительными, учитывая события последних дней», — заявил представитель палаты.
Танкер Smyrtos, шедший под флагом Камеруна из порта Усть-Луга в направлении Атлантического океана, был задержан 14 июня в проливе Ла-Манш силами ВМФ и ВВС Великобритании. Распоряжение о захвате отдал премьер-министр Кир Стармер. Капитану судна, являющемуся гражданином Индии, инкриминируется нарушение британских санкций в отношении России. В посольстве России в Лондоне заявили, что граждан РФ на борту танкера не было.