Путин отметил высокую ценность отношений России и Лаоса

«Высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учете интересов друг друга», — заявил Путин.
Российский лидер также высоко оценил содействие Вьентьяна во взаимодействии России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Президент также вспомнил о встрече с премьер-министром Лаоса на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре прошлого года и отметил, что в России Сипхандона знают как доброго друга страны.
«В прошлом году мы отметили 65 лет установления дипломатических связей. А в октябре этого года исполнится 15 лет со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве двух наших стран в Азиатско-тихоокеанском регионе», — сообщил Путин.
Глава государства обратил внимание и на подписанное Межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое создает возможности для строительства в республике атомной электростанции (АЭС) малой мощности по российскому дизайну. По его словам, успешная кооперация у Москвы и Вьентьяна сложилась и на международных площадках, для государств характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной поездки дня.
«Новые возможности взаимодействия открылись после получения вашей страной в 2025 году при российской поддержке статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества. Признательны за решение лаосской стороны передать в дар России двух животных, двух слонов», — добавил президент.
Премьер-министра Лаоса, в свою очередь, поблагодарил Путина за возможность посетить Россию. Говоря о переданных словах, он назвал их подарком президента республики Тхонглуна Сисулита для российского лидера и всего народа России в знак 65-летней годовщины дипломатических отношений между странами.
«В то же самое время, по случаю Дня России, 12 июня, я от всего сердца поздравил народ России и вас, Владимир Владимирович, по этому случаю. Мы желаем вам и всему народу России крепкого здоровья, процветания и успеха в выполнении ваших высоких обязанности», — заключил Сипхандон.
Сисулит вместе с другими иностранными гостями 9 мая посетил Москву, чтобы отпраздновать 81-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).