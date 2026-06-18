Путин отметил высокую ценность отношений России и Лаоса

Глава государства обратил внимание и на подписанное Межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое создает возможности для строительства в республике атомной электростанции (АЭС) малой мощности по российскому дизайну. По его словам, успешная кооперация у Москвы и Вьентьяна сложилась и на международных площадках, для государств характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной поездки дня.