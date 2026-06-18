Денис Исмагилов согласован на должность зампреда правительства Нижегородской области

Дата выборов депутатов Законодательного собрания Нижегородской области 8-го созыва назначена на Единый день голосования — 20 сентября 2026 года. Согласовано назначение Дениса Исмагилова на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области. Подведены итоги работы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». За пять лет на селе, с привлечением средств из федерального бюджета, построены и отремонтированы десятки дорог, котельных, водопроводов, ДК, детсадов и школ. Введено новое понятие «Производственный парк регионального значения» в областной закон «О промышленной политике». Небольшие площадки (до 1 га) помогут повысить инвестиционную привлекательность области. Принят отчет о деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. За 2025 год в Нижегородской области отремонтировали свыше 900 домов, а также обработали 45 тысяч обращений граждан. Присвоены областные почетные звания «Заслуженный строитель», «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный работник дорожного хозяйства» и «Заслуженный эколог».