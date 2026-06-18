Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум посланием о мире

Соглашение заключили в ночь на 18 июня. В документе подтверждается, что Иран и США прекращают боевые действия на всех направлениях. Кроме того, стороны разблокируют Ормузский пролив. В меморандуме прописан и четкий срок: в течение 60 дней Тегеран и Вашингтон должны выработать финальное соглашение. Оно призвано урегулировать самые острые вопросы.