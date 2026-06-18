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Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум посланием о мире

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал «историческим» меморандум о взаимопонимании, подписанный между Тегераном и Вашингтоном. Он подтвердил, что Иран настроен на мир.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир будет достигнут благодаря взаимопониманию», — написал Пезешкиан в соцсети X.

Пезешкиан заявил, что Иран всегда оставался привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.

К своему посту президент приложил снимок документа. На фото запечатлены подписи самого Пезешкиана, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который выступил в роли посредника.

Соглашение заключили в ночь на 18 июня. В документе подтверждается, что Иран и США прекращают боевые действия на всех направлениях. Кроме того, стороны разблокируют Ормузский пролив. В меморандуме прописан и четкий срок: в течение 60 дней Тегеран и Вашингтон должны выработать финальное соглашение. Оно призвано урегулировать самые острые вопросы.

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