Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум посланием о мире

«Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир будет достигнут благодаря взаимопониманию», — написал Пезешкиан в соцсети X.
Пезешкиан заявил, что Иран всегда оставался привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.
К своему посту президент приложил снимок документа. На фото запечатлены подписи самого Пезешкиана, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который выступил в роли посредника.
Соглашение заключили в ночь на 18 июня. В документе подтверждается, что Иран и США прекращают боевые действия на всех направлениях. Кроме того, стороны разблокируют Ормузский пролив. В меморандуме прописан и четкий срок: в течение 60 дней Тегеран и Вашингтон должны выработать финальное соглашение. Оно призвано урегулировать самые острые вопросы.