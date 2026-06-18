Единство в многообразии: участники саммита «Россия — АСЕАН» приняли Казанскую декларацию

Российский президент особо отметил, что АСЕАН обладает значительным авторитетом, как в азиатско-тихоокеанском пространстве, так и на международной арене. Он добавил, что организация успешно прошла проверку временем, создав эффективную систему межгосударственного взаимодействия, основанную на общепризнанных нормах международного права и уважении интересов всех сторон. По заявлению главы российского государства, в результате совместной работы Россия и АСЕАН сформировали надежную договорно-правовую базу своих отношений и создали обширную сеть совместных структур.