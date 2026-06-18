Единство в многообразии: участники саммита «Россия — АСЕАН» приняли Казанскую декларацию

Среди подписанных по итогам форума Россия — АСЕАН, который проходит в столице Татарстана — Казанская декларация, Комплексный план действий по развитию стратегического партнерства на 2026−2030 годы, а также совместные заявления, касающиеся взаимодействия в сферах культуры и энергетики.
Казанская декларация 2026 года: «Россия — АСЕАН: единство в многообразии — 35 лет вместе» содержит 16 пунктов и была принята в честь 35-летия партнерских отношений между Российской Федерацией и АСЕАН.
Участники договорились содействовать укреплению дружеских связей, взаимного доверия и уважения, а также формированию общего видения мирного, стабильного и безопасного будущего для обширного региона, охватывающего Азиатско-Тихоокеанский регион, Индийский океан и Евразию.
Россия и страны АСЕАН намерены развивать общие интересы для построения открытой, инклюзивной и ориентированной на АСЕАН региональной архитектуры, способствующей миру, безопасности, стабильности и благополучию.
Кроме того, было решено поддерживать диалог на высшем уровне, включая саммиты Россия — АСЕАН и встречи министров иностранных дел.
Отдельное внимание уделено развитию морского сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности на морях, свободе судоходства и полетов, а также беспрепятственной морской торговле в соответствии с международным правом. Стороны планируют наращивать исследовательскую деятельность в области биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов, а также противодействовать морскому пиратству, вооруженным нападениям на суда и угрозам подводной инфраструктуре.
Также предполагается усиление региональной биологической безопасности, обмен передовым опытом и изучение возможностей сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью, включая киберпреступность.
Планируется расширять торгово-инвестиционное сотрудничество, активизировать гуманитарные и молодежные обмены, развивать взаимодействие в области энергетической и продовольственной безопасности, транспорта, логистики, сельского хозяйства, цифровизации, науки и технологий, туризма, инновационного производства, культуры и образования. Это включает расширение образовательных программ, предоставление стипендий и организацию языковых курсов.
В совместном заявлении по культуре стороны подтвердили намерение укреплять взаимные культурные связи, в том числе путем проработки возможности проведения годов культуры Россия — АСЕАН.
Совместное заявление по энергетике декларирует намерение расширять сотрудничество в рамках энергетического перехода.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) зарекомендовала себя как влиятельная организация, чье значение выходит за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона, распространяясь на глобальный уровень. Такую оценку озвучил Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — АСЕАН.
Этот важный форум, посвященный 35-летию партнерства России с ассоциацией, проходил под председательством российского лидера совместно с Президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, чья страна председательствует в АСЕАН в 2026 году.
Российский президент особо отметил, что АСЕАН обладает значительным авторитетом, как в азиатско-тихоокеанском пространстве, так и на международной арене. Он добавил, что организация успешно прошла проверку временем, создав эффективную систему межгосударственного взаимодействия, основанную на общепризнанных нормах международного права и уважении интересов всех сторон. По заявлению главы российского государства, в результате совместной работы Россия и АСЕАН сформировали надежную договорно-правовую базу своих отношений и создали обширную сеть совместных структур.