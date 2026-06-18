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Нижегородские эксперты представили сценарий предстоящих выборов в Госдуму РФ и Заксобрание

Во главе угла — легитимность и безопасность проведения.

Источник: Время

Сценарии и прогнозы предстоящих выборов в Госдуму и Законодательное собрание обсудили члены Нижегородского экспертного клуба.

Особое внимание уделено вопросам легитимности и безопасности проведения выборов в условиях внешнего информационного и психологического давления.

«Во многом от того, как пройдут выборы, и насколько удастся сохранить независимость от внешнего давления, будет зависеть доверие общества к результатам», — считает координатор Нижегородского экспертного клуба Евгений Семёнов.

Как отметила директор Нижегородского института управления РАНХиГС Екатерина Лебедева, члены экспертного клуба регулярно принимают участие в обсуждении насущных социально-политических вопросов.

«Важно иногда всем вместе собраться за круглым столом, чтобы в дискуссии услышать друг друга, выработать общее мнение, внести предложения», — сказала она.

Напомним, 18 июня на заседании регионального парламента депутаты приняли постановление «О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Нижегородской области».