Захарова заявила, что при атаке НАТО Россия даст разрушительный ответ

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что намерений нападать на Европу у России нет. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «Ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он.