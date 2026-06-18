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Захарова заявила, что при атаке НАТО Россия даст разрушительный ответ

Россия даст разрушительный ответ, если какая-либо из стран НАТО атакует российский регион, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РБК

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным», — заявила она.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к роли «настоящего военного альянса», который придерживается жесткой линии и способен самостоятельно обеспечивать безопасность Европы.

В Североатлантическом альянсе неоднократно говорили об опасениях по поводу возможного конфликта с Россией. Генсек альянса Марк Рютте призывал страны — члены НАТО «не быть наивными» по отношению к исходящей от Москвы угрозе. Ранее он также допускал, что спустя несколько лет европейцам придется учить русский язык, если правительства стран не нарастят расходы на оборону.

12 июня главнокомандующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что Германия «должна подготовиться к нападению России» к 2029 году или даже раньше. «Мы должны быть готовы к бою», — сказал он.

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что намерений нападать на Европу у России нет. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «Ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он.

Позже Путин отмечал, что это «все страны НАТО воюют с Россией». Он также подчеркнул, что российская армия сегодня самая боеспособная в мире.

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