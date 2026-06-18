Марк Рютте поблагодарил команду Трампа за работу по Украине

«Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио усердно работают над тем, чтобы реализовывать этот мирный процесс. И я хочу поблагодарить их за это», — заявил Рютте на пресс-конференции.
При этом он отметил, что, по его оценке, Москва пока не настроена на дипломатическое урегулирование конфликта. На определенном этапе Кремлю, как считает генсек, придется определиться, согласна ли она на переговоры.
Ранее на саммите G7 во Франции канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о готовности Европы к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что Евросоюз с самого начала выступал за формат, в котором «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров». Речь идет о поиске мирного решения по Украине.