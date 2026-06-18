Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Рютте поблагодарил команду Трампа за работу по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил признательность команде президента США Дональда Трампа за работу над урегулированием ситуации на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио усердно работают над тем, чтобы реализовывать этот мирный процесс. И я хочу поблагодарить их за это», — заявил Рютте на пресс-конференции.

При этом он отметил, что, по его оценке, Москва пока не настроена на дипломатическое урегулирование конфликта. На определенном этапе Кремлю, как считает генсек, придется определиться, согласна ли она на переговоры.

Ранее на саммите G7 во Франции канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о готовности Европы к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что Евросоюз с самого начала выступал за формат, в котором «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров». Речь идет о поиске мирного решения по Украине.

Узнать больше по теме
Марк Рютте: биография политика и нового главы НАТО
Политика НАТО во многом зависит от генерального секретаря организации. В октябре 2024 года этот пост занял Марк Рютте: кто он, чем известен и как относится к России — рассказываем в материале.
Читать дальше