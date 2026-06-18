Марк Рютте поблагодарил команду Трампа за работу по Украине

Ранее на саммите G7 во Франции канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о готовности Европы к диалогу с Россией. Он подчеркнул, что Евросоюз с самого начала выступал за формат, в котором «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров». Речь идет о поиске мирного решения по Украине.