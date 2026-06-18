Лавров: РФ будет наносить регулярные удары по целям на Украине

Как отмечается, ВСУ практически ежедневно направляют беспилотные летательные аппараты на гражданские объекты в российских регионах. Накануне был атакован автобус с детьми в Брянской области, следовавший из Белоруссии в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 учеников ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла сопровождавшая их женщина, восемь человек получили ранения.