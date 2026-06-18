Лавров: РФ будет наносить регулярные удары по целям на Украине

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что военные уже приступили к выполнению задачи, поставленной Верховным главнокомандующим.
Как отмечается, ВСУ практически ежедневно направляют беспилотные летательные аппараты на гражданские объекты в российских регионах. Накануне был атакован автобус с детьми в Брянской области, следовавший из Белоруссии в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 учеников ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате погибла сопровождавшая их женщина, восемь человек получили ранения.
В ночь на 22 мая украинские дроны нанесли удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники длительное время кружили над ними и наносили прицельные удары.
В МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также названы предприятия военно-промышленного комплекса, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целеуказание.