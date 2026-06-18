По данным Ставридиса, США намерены сократить число истребителей со 150 до 100, морских разведывательных самолетов — с 26 до 15, а также перебросить из Европы все восемь самолетов-заправщиков. Также речь идет о выводе одной из двух групп бомбардировщиков, ударной атомной подводной лодки и атомного авианосца с более чем 80 боевыми самолетами на борту.
Первая — побудить европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону, и новые сокращения призваны усилить давление на Европу. Вторая — ускорить развертывание военного потенциала США в Азии, поскольку Китай строит крупнейший в мире военно-морской флот и оказывает все большее давление на союзников в уязвимых странах побережья Южно-Китайского моря. США рассчитывают, что это удержит Китай от военных действий против Тайваня.
Внезапным объявлением о сокращениях, отсутствием предварительной координации с европейскими союзниками и сужением возможностей командующего Европейским командованием ВС США Вашингтон уже нанес ущерб.
В связи с этим Ставридис иронично вспоминает слова Аурика Голдфингера, который сказал Джеймсу Бонду: «Один раз — это случайность. Два раза — совпадение. Три раза — действия противника».
Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в НАТО в Европе, прогнозирует новые сокращения со стороны США. По его мнению, «на плаху» сокращений в следующий раз могут попасть:
- шесть эсминцев с управляемыми ракетами, которые сейчас дислоцируются в Испании и сыграли «неоценимую роль» в конфликте с Ираном, координируя противовоздушную оборону с Израилем;
- самолеты-заправщики Европейского командования, которые помогали США наносить удары по ядерным объектам Ирана в прошлом году и способствовали наращиванию сил в текущем конфликте;
- американские войска в итальянской Виченце.