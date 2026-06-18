Bloomberg: США станут слабее, если выведут самолеты из Европы

По данным Ставридиса, США намерены сократить число истребителей со 150 до 100, морских разведывательных самолетов — с 26 до 15, а также перебросить из Европы все восемь самолетов-заправщиков. Также речь идет о выводе одной из двух групп бомбардировщиков, ударной атомной подводной лодки и атомного авианосца с более чем 80 боевыми самолетами на борту.