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Bloomberg: США станут слабее, если выведут самолеты из Европы

США сокращают уровень боевых сил, имеющихся в распоряжении НАТО для проведения операций в Европе. Список включает сокращение численности американских самолетов, что станет серьезным ударом для обороноспособности альянса, пишет Джейм Ставридис в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Ставридиса, США намерены сократить число истребителей со 150 до 100, морских разведывательных самолетов с 26 до 15, а также перебросить из Европы все восемь самолетов-заправщиков. Также речь идет о выводе одной из двух групп бомбардировщиков, ударной атомной подводной лодки и атомного авианосца с более чем 80 боевыми самолетами на борту.

Как подчеркивает Ставридис, это уже второй «залп» США по силам НАТО, первый предупредительный был, когда Пентагон в мае анонсировал сокращение численности американских сухопутных войск в Германии.

По мнению автора, эти шаги США направлены на достижение двух целей.

Первая побудить европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону, и новые сокращения призваны усилить давление на Европу. Вторая ускорить развертывание военного потенциала США в Азии, поскольку Китай строит крупнейший в мире военно-морской флот и оказывает все большее давление на союзников в уязвимых странах побережья Южно-Китайского моря. США рассчитывают, что это удержит Китай от военных действий против Тайваня.

Однако Ставридис предупреждает, что очередное сокращение поддержки сил НАТО существенно ослабит возможности блока, причем не только в Европе.

Внезапным объявлением о сокращениях, отсутствием предварительной координации с европейскими союзниками и сужением возможностей командующего Европейским командованием ВС США Вашингтон уже нанес ущерб.

В ответ европейские члены блока могут отказаться впредь поддерживать политические интересы США.

В связи с этим Ставридис иронично вспоминает слова Аурика Голдфингера, который сказал Джеймсу Бонду: «Один раз это случайность. Два раза совпадение. Три раза действия противника».

Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в НАТО в Европе, прогнозирует новые сокращения со стороны США. По его мнению, «на плаху» сокращений в следующий раз могут попасть:

  • шесть эсминцев с управляемыми ракетами, которые сейчас дислоцируются в Испании и сыграли «неоценимую роль» в конфликте с Ираном, координируя противовоздушную оборону с Израилем;
  • самолеты-заправщики Европейского командования, которые помогали США наносить удары по ядерным объектам Ирана в прошлом году и способствовали наращиванию сил в текущем конфликте;
  • американские войска в итальянской Виченце.

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