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Путин: Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог

Глава государства добавил, что страны поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Сингапура Лоуренсом Воном на полях саммита Россия — АСЕАН.

«Мы [РФ и Сингапур] поддерживаем конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что страны поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, осуществляют координацию по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности.