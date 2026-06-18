Путин: Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Россия и Сингапур поддерживают конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Сингапура Лоуренсом Воном на полях саммита Россия — АСЕАН.
«Мы [РФ и Сингапур] поддерживаем конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес», — отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что страны поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, осуществляют координацию по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности.