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Политолог: электронные подписи снижают ценность меморандума США и Ирана

США и Иран электронном формате подписали меморандум о взаимопонимании, текст которого ранее был обнародован в СМИ. Политолог Максим Жаров в своем телеграм-канале обратил внимание на особенности подписания документа и спрогнозировал дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Электронные подписи сильно снижают политическую ценность документа, несмотря некоторые сенсационные положения, пишет Жаров.

Впрочем, если вспомнить сделку ХАМАС — Израиль, которую ни ХАМАС, ни Израиль не подписывали, а за них обязательства взяли на себя посредники, эта электронная подпись от Трампа — уже большой шаг вперед для Ирана.

Максим Жаров
политолог

Эксперт считает, что ключевой вопрос ближайшего периода — в каком формате пройдут переговоры стран по вопросам ядерной программы Тегерана и разблокировки иранских активов. Кроме того, содержательная повестка консультаций неизбежно будет определяться внешним фактором — позицией Израиля, который остается наиболее последовательным противником договоренностей Вашингтона с Тегераном.

Нигде в подписанном сейчас Трампом «меморандуме» не сказано, что будет, если Израиль все же решится еще раз провернуть свою «кадровую мясорубку».

Максим Жаров
политолог

Эксперт обращает внимание, что текущая конфигурация сделки Израиль категорически не устраивает, в связи с чем можно ожидать с его стороны различных провокаций.

Ранее политолог Александр Каргин указал на хитрость в меморандуме США и Ирана. По его мнению, одной из целей документа стала возможность для каждой из сторон заявить о своей победе.

Несмотря то, что меморандум о взаимопонимании был подписан в электронном виде, переговоры делегаций США и Ирана в Швейцарии состоятся. Об этом сообщили европейские СМИ со ссылкой на МИД Швейцарской Конфедерации. Встреча пройдет в Бюргенштоке 19 июня.

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