Политолог: электронные подписи снижают ценность меморандума США и Ирана

Электронные подписи сильно снижают политическую ценность документа, несмотря некоторые сенсационные положения, пишет Жаров.
Впрочем, если вспомнить сделку ХАМАС — Израиль, которую ни ХАМАС, ни Израиль не подписывали, а за них обязательства взяли на себя посредники, эта электронная подпись от Трампа — уже большой шаг вперед для Ирана.
Эксперт считает, что ключевой вопрос ближайшего периода — в каком формате пройдут переговоры стран по вопросам ядерной программы Тегерана и разблокировки иранских активов. Кроме того, содержательная повестка консультаций неизбежно будет определяться внешним фактором — позицией Израиля, который остается наиболее последовательным противником договоренностей Вашингтона с Тегераном.
Нигде в подписанном сейчас Трампом «меморандуме» не сказано, что будет, если Израиль все же решится еще раз провернуть свою «кадровую мясорубку».
Эксперт обращает внимание, что текущая конфигурация сделки Израиль категорически не устраивает, в связи с чем можно ожидать с его стороны различных провокаций.