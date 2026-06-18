СМИ: Орбан пообещал продолжить бороться с ЕС

Европейское бюро Politico отмечает, что Орбан в среду в Брюсселе был «непреклонен»: он настаивал на том, что остается в политике и продолжит борьбу с ЕС по ряду вопросов. Выступая перед журналистами перед штаб-квартирой Европейской комиссии, Орбан сказал, что его «цель не изменилась», когда речь заходит о ЕС.
Мы должны реформировать Брюссель … Очень трудно найти путь, который обеспечил бы успех Венгрии, если Европейский союз не идет по тому же пути.
Хотя Орбан проиграл апрельские парламентские выборы в Венгрии, в июне его переизбрали на пост лидера партии «Фидес», а депутаты от «Фидес» входят в группу «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте, поясняет Politico. «Наше поражение на выборах не меняет исторически важного факта: в Европе продолжают укреплять позиции патриотические политические партии», — заверил экс-премьер.
Оценивая успехи руководства ЕС, Орбан подчеркнул, что «дела в Европе идут плохо во всех отношениях», пишет венгерское издание Hungary Today. По мнению лидера «Фидес», европейская политика не может обеспечить безопасность континента и эффективно справиться с конфликтом, происходящим на Украине. Он добавил, что проблема миграции постепенно превращается в проблему интеграции и что Европа не в состоянии добиться конкурентоспособности.
Уже много лет… руководство ЕС демонстрирует не успехи, а неудачи… будь то в вопросах безопасности, российско-украинских вопросах войны и мира, в вопросах конкурентоспособности и миграции.
На вопрос Politico о том, обеспокоен ли он риском судебного преследования по обвинению в коррупции, Орбан заявил, что ни он, ни кто-либо из его министров никогда «не прикарманивали» деньги налогоплательщиков: «До сих пор мы не сталкивались с подобными вещами».