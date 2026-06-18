СМИ: Орбан пообещал продолжить бороться с ЕС

Европейское бюро Politico отмечает, что Орбан в среду в Брюсселе был «непреклонен»: он настаивал на том, что остается в политике и продолжит борьбу с ЕС по ряду вопросов. Выступая перед журналистами перед штаб-квартирой Европейской комиссии, Орбан сказал, что его «цель не изменилась», когда речь заходит о ЕС.