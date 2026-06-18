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Лукашенко высказался о подготовке офицеров: «Служить не ради квартиры и кухни»

Лукашенко сказал, что офицеры должны «служить не ради квартиры и кухни».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что офицеры должны «служить не ради квартиры и кухни». Подробности сообщает БелТА.

— Главное — это офицеры. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера, — заметил глава республики.

Александр Лукашенко уточнил: если офицер будет подготовленным и с мозгами, то он сможет быстро повести за собой военнослужащих, а также научит, как и в каком именно направлении действовать.

Президент Беларуси заявил, что офицеры — это вопрос номер один и готовить их следует по-настоящему:

— А если кто-то не хочет этого делать, значит, нам с ним не по пути.

По словам главы Беларуси, со стороны государства немало было сделано, чтобы в Вооруженных Силах были все условия для такой подготовки офицерского состава, обеспечения их жильем и другими бытовыми условиями.

Обращаясь к министру обороны Виктору Хренину, президент сказал про понимание необходимости решения «тыловых вопросов»: квартиры, жены, кухни, дети и также далее.

— Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — Родину защищать. И в разных условиях это будем делать, — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что когда такая небогатая страна, как Беларусь, порой начинает отрывать и забирать у народа ради Вооруженных Сил, то офицерам на подобное следует отвечать ратным трудом, и другого не дано.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что определяет мощь и силу армии Беларуси.

Тем временем Лукашенко заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».

Также президент прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью: «Он не может. Там нечего противопоставить».

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