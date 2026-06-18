Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке производства по иску ЦБ

Euroclear 9 июня обжаловал взыскание порядка 26,8 млрд руб. в пользу Сбербанка. Кассационная жалоба была подана 29 мая и принята к производству, заседание назначено на 5 августа. Иск Сбербанка Арбитражный суд Москвы удовлетворил в октябре 2025 года, производство по первой апелляции Euroclear было прекращено, в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения новую жалобу депозитария.