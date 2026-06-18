Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке производства по иску ЦБ

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Euroclear о приостановлении исполнительного производства по иску Банка России на 18,2 трлн руб., подтвердили РБК в суде.
«Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — говорится в карточке дела.
Euroclear — международная финансовая компания, базирующаяся в Бельгии, специализируется на клиринге, расчетах и хранении ценных бумаг. На ее счетах находится значительная часть российских активов, замороженных в рамках санкций.
В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear почти на 18,2 трлн руб. по делу о замороженных российских резервах. Регулятор требовал взыскать €200,1 млрд, включая €181,46 млрд реального ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.
Апелляционная жалоба на это решение была отклонена, решение первой инстанции оставлено без изменения.
Euroclear 9 июня обжаловал взыскание порядка 26,8 млрд руб. в пользу Сбербанка. Кассационная жалоба была подана 29 мая и принята к производству, заседание назначено на 5 августа. Иск Сбербанка Арбитражный суд Москвы удовлетворил в октябре 2025 года, производство по первой апелляции Euroclear было прекращено, в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения новую жалобу депозитария.
В феврале 2025 года Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск на 53,7 млрд руб. к Clearstream Banking и Euroclear Bank; третьим лицом по делу выступало АО НКО «Национальный расчетный депозитарий». Это был как минимум четвертый иск структур «Сбера» к Euroclear.
С 2022 года российские частные и институциональные инвесторы подают иски к европейским депозитариям из‑за блокировки бумаг: первым дело у Euroclear выиграл банк «Санкт‑Петербург», также суд удовлетворил иск МТС Банка.
По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец мая на принудительном исполнении находились исполнительные производства в отношении Euroclear Bank на сумму 52,6 млрд руб.
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