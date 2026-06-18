Ушаков сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом корреспонденту «Первого канала» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено», — сказал Ушаков на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.
После возобновления прямых контактов между Россией и Украиной в 2025 году переговоры в Стамбуле прошли уже трижды — 16 мая, 2 июня и 23 июля прошлого года. По итогам встреч стороны договорились о нескольких обменах пленными и телами погибших, а также обменялись проектами меморандумов со своими предложениями по урегулированию конфликта.
Турция неоднократно заявляла о готовности и дальше выступать площадкой для российско-украинских переговоров. Двумя днями ранее на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна вновь готова выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Аналогичное заявление Фидан озвучил в марте этого года.
Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна уже предприняла конкретные шаги в рамках урегулирования на Украине и продолжит усилия для прекращения огня. В апреле этого года Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину, что Турция готова организовать переговоры России и Украины как по техническим вопросам, так и на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности к личной встрече с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. При этом глава украинского МИДа Андрей Сибига отметил, что Зеленский также рассматривает встречу с российским президентом в Турции с участием Эрдогана и Трампа. Ранее на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции украинский глава сообщил о желании провести переговоры с Путиным до начала зимы.
В Кремле не раз заявляли, что готовы принять Зеленского в Москве, обеспечив ему гарантии безопасности.
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