Ушаков сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о готовности к личной встрече с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. При этом глава украинского МИДа Андрей Сибига отметил, что Зеленский также рассматривает встречу с российским президентом в Турции с участием Эрдогана и Трампа. Ранее на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции украинский глава сообщил о желании провести переговоры с Путиным до начала зимы.