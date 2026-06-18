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Путин встретился в Казани с премьером Камбоджи

Встреча завершает серию двусторонних контактов, которые состоялись у российского лидера на полях саммита РФ — АСЕАН.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, передает корреспондент ТАСС.

По плану она завершает серию двусторонних контактов, которые состоялись у российского лидера на полях саммита РФ — АСЕАН в Казани.

Камбоджа — давний партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мае отмечалось 70-летие со дня установления дипломатических отношений. Стороны поддерживают регулярный политический диалог по линии правительств, министерств и ведомств, парламентов и политических партий. Развиваются торгово-экономические отношения. Укрепляется партнерство в образовательной сфере.