Путин встретился в Казани с премьером Камбоджи

Камбоджа — давний партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мае отмечалось 70-летие со дня установления дипломатических отношений. Стороны поддерживают регулярный политический диалог по линии правительств, министерств и ведомств, парламентов и политических партий. Развиваются торгово-экономические отношения. Укрепляется партнерство в образовательной сфере.