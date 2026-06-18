Госсекретарь Совбеза назвал поручения Лукашенко после атаки БПЛА ВСУ на автобус из Беларуси

Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. А еще глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».