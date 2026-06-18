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Госсекретарь Совбеза назвал поручения Лукашенко после атаки БПЛА ВСУ на автобус из Беларуси

Совбез раскрыл поручения Лукашенко после атаки БПЛА ВСУ на белорусский автобус.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыл поручения президента Беларуси Александр Лукашенко после атаки БПЛА ВСУ на белорусский автобус с детьми-футболистами в Брянской области. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

— Президент отдал ряд поручений до конца разобраться, провести свое расследование, — уточнил Вольфович.

По словам госсекретаря, Следственный комитет и спецслужбы уже проводят расследование. После того, как будет собрана соответствующая информация, главе республике об этом доложат. Как подчеркнул Александр Вольфович, президент Беларуси держит ситуацию на личном жестком контроле, так как это связно с безопасностью и здоровьем белорусов.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Тем временем Лукашенко после атаки на белорусский автобус с детьми ждет правды от Украины. А еще глава государства раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

Также мы собрали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

Вместе с тем СК РФ раскрыл, что найдено на месте атаки украинским БПЛА белорусского автобуса под Брянском.

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