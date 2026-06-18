Нетаньяху: Израиль не уйдет из Южного Ливана

За последние несколько дней премьер-министр Израиля не раз говорил о том, что ЦАХАЛ не покинет оккупированные территории Южного Ливана и Сирии. Тем не менее это его заявление — первое со времени публикации полного официального текста Меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном. В нем, в частности, говорится о том, что «Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне… заявляют о прекращении военных действий» и об обязательстве «обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана».