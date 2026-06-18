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Папа римский в ноябре посетит свою бывшую епархию в Перу

Папа римский Лев XIV планирует посетить Перу в первой половине ноября. Об этом заявил временный президент страны Хосе Мария Балькасар по итогам сегодняшней встречи с понтификом в Ватикане. Как сообщает Reuters, визит продлится до десяти дней, глава католической церкви посетит свою бывшую епархию Чиклайо, а также Пьюру, Пукальпу и Куско.

Папа римский Лев XIV планирует посетить Перу в первой половине ноября. Об этом заявил временный президент страны Хосе Мария Балькасар по итогам сегодняшней встречи с понтификом в Ватикане. Как сообщает Reuters, визит продлится до десяти дней, глава католической церкви посетит свою бывшую епархию Чиклайо, а также Пьюру, Пукальпу и Куско.

Папу Римского Льва XIV с Перу связывают более 20 лет жизни и служения. Роберт Фрэнсис Превост впервые приехал в Перу в 1985 году в качестве миссионера. В городе Чиклайо, расположенном на северо-западе страны, он прожил почти десять лет (с 2014 по 2023 год), где был епископом, а затем архиепископом. В 2015 году он получил гражданство Перу, из-за чего его позже стали также называть «первым перуанским папой».

Хосе Мария Балькасар отметил, что на прошедшей «в сердечной атмосфере» встрече в Ватикане, которая длилась около двух часов, им с понтификом удалось поговорить о многих вещах, выходящих за рамки национальной политики, в том числе и о местной кухне.

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