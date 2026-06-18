Папа римский в ноябре посетит свою бывшую епархию в Перу

Папу Римского Льва XIV с Перу связывают более 20 лет жизни и служения. Роберт Фрэнсис Превост впервые приехал в Перу в 1985 году в качестве миссионера. В городе Чиклайо, расположенном на северо-западе страны, он прожил почти десять лет (с 2014 по 2023 год), где был епископом, а затем архиепископом. В 2015 году он получил гражданство Перу, из-за чего его позже стали также называть «первым перуанским папой».