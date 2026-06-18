Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — заявил он.
Рютте добавил, что странам Североатлантического альянса предстоит непростой период и огромные усилия для его преодоления. Часть из них НАТО уже преодолел, потратив в 2025 году на $139 млрд больше, чем годом ранее.
Bloomberg 12 июня заявило, что страны Европы готовятся к значительному сокращению военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Отмечалось, что меры включают в себя сокращение на 75−100% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% — военно-морских судов.
Литовский портал TV3 2 июня сообщил о выводе с территории этой республики свыше 1 тыс. американских военнослужащих. Этот процесс, как пояснили, проводился в рамках пересмотра Вашингтоном планов по размещению своих войск во всей Европе.