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Рютте анонсировал крупнейшую трансформацию НАТО

НАТО предстоит самая крупная перестройка в его истории, это будет стоить членам альянса огромных усилий. Об этом 18 июня заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на саммите глав министерств обороны стран — участниц блока.

Источник: Известия

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — заявил он.

Рютте добавил, что странам Североатлантического альянса предстоит непростой период и огромные усилия для его преодоления. Часть из них НАТО уже преодолел, потратив в 2025 году на $139 млрд больше, чем годом ранее.

Bloomberg 12 июня заявило, что страны Европы готовятся к значительному сокращению военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Отмечалось, что меры включают в себя сокращение на 75−100% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% — военно-морских судов.

Литовский портал TV3 2 июня сообщил о выводе с территории этой республики свыше 1 тыс. американских военнослужащих. Этот процесс, как пояснили, проводился в рамках пересмотра Вашингтоном планов по размещению своих войск во всей Европе.

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