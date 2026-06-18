Путин провёл встречу с премьером Камбоджи Манетом на саммите АСЕАН в Казани

Путин напомнил о роли СССР в становлении камбоджийской государственности. При содействии Москвы в стране возвели крупный госпиталь и технологический институт, а также объекты энергетической, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры. Многие из них продолжают работать по сей день.