Литва предостерегла ЕС от спешки в переговорах с Россией

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если европейские страны изменят свой подход, то для возобновления диалога с Россией им надо будет «просто взять телефон и набрать номер», который им хорошо известен. По словам Пескова, Москва всегда подчеркивала открытость к диалогу с европейскими лидерами, однако инициатива со стороны партнеров практически отсутствует.