Литва предостерегла ЕС от спешки в переговорах с Россией

Европейскому союзу не следует спешить с возобновлением диалога с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.
«Я не думаю, что сейчас подходящее время для начала переговоров с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров», — отметил Науседа.
«Путин уважает силу. Путин уважает Соединенные Штаты», — пояснил Науседа.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал ЕС выступить инициатором переговоров с Россией и предложил трехступенчатую схему для начала диалога. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что момент для переговоров между Россией и Евросоюзом еще не наступил. По ее словам, ЕС разрабатывает очередной пакет санкций, чтобы подтолкнуть Москву к диалогу.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если европейские страны изменят свой подход, то для возобновления диалога с Россией им надо будет «просто взять телефон и набрать номер», который им хорошо известен. По словам Пескова, Москва всегда подчеркивала открытость к диалогу с европейскими лидерами, однако инициатива со стороны партнеров практически отсутствует.
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