Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва предостерегла ЕС от спешки в переговорах с Россией

Европейскому союзу не следует спешить с возобновлением диалога с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.

Источник: РБК

Европейскому союзу не следует спешить с возобновлением диалога с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bloomberg.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для начала переговоров с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров», — отметил Науседа.

Литовский лидер добавил, что российский президент Владимир Путин восприимчив к демонстрации силы, поэтому уважает США. Однако, как отметил политик, в отношении Евросоюза аналогичных чувств у него нет.

«Путин уважает силу. Путин уважает Соединенные Штаты», — пояснил Науседа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал ЕС выступить инициатором переговоров с Россией и предложил трехступенчатую схему для начала диалога. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что момент для переговоров между Россией и Евросоюзом еще не наступил. По ее словам, ЕС разрабатывает очередной пакет санкций, чтобы подтолкнуть Москву к диалогу.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если европейские страны изменят свой подход, то для возобновления диалога с Россией им надо будет «просто взять телефон и набрать номер», который им хорошо известен. По словам Пескова, Москва всегда подчеркивала открытость к диалогу с европейскими лидерами, однако инициатива со стороны партнеров практически отсутствует.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше