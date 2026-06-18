Фидан подтвердил Путину готовность Турции принять переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность страны предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Встреча Хакана Фидана и Владимира Путина состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани 17 июня. «Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено», — сказал господин Ушаков в интервью Первому каналу.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию возглавил на тот момент министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента Владимир Мединский. Хакан Фидан после этого неоднократно говорил о готовности страны вновь предоставить площадку для контактов по завершению конфликта.