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Фидан подтвердил Путину готовность Турции принять переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность страны предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность страны предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча Хакана Фидана и Владимира Путина состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани 17 июня. «Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено», — сказал господин Ушаков в интервью Первому каналу.

Переговоры делегаций России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию возглавил на тот момент министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента Владимир Мединский. Хакан Фидан после этого неоднократно говорил о готовности страны вновь предоставить площадку для контактов по завершению конфликта.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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