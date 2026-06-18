Власти Ирана сообщили о нормализации судоходства в южных портах

«На данный момент в рамках нормализованной программы три крупных судна, перевозящих жизненно важные зерно и сырьевые товары, вошли в наши порты, а два сверхкрупных перевозчика нефти успешно покинули порты, — пояснил господин Полмех. — Кроме того, региональные фидеры и коммерческие суда соседних прибрежных государств Персидского залива и Оманского моря теперь проходят без препятствий».