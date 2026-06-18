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Власти Ирана сообщили о нормализации судоходства в южных портах

В южных портах Ирана восстановлено движение коммерческих судов, но есть некоторые ограничения. Как сообщил иранскому изданию ISNA секретарь Ассоциации судоходства Ирана Масуд Полмех, морской транзит вернулся к стандартной работе, но Ормузский пролив еще остается под наблюдением Вооруженных сил Ирана. Все суда должны согласовывать проход с КСИР.

В южных портах Ирана восстановлено движение коммерческих судов, но есть некоторые ограничения. Как сообщил иранскому изданию ISNA секретарь Ассоциации судоходства Ирана Масуд Полмех, морской транзит вернулся к стандартной работе, но Ормузский пролив еще остается под наблюдением Вооруженных сил Ирана. Все суда должны согласовывать проход с КСИР.

«На данный момент в рамках нормализованной программы три крупных судна, перевозящих жизненно важные зерно и сырьевые товары, вошли в наши порты, а два сверхкрупных перевозчика нефти успешно покинули порты, — пояснил господин Полмех. — Кроме того, региональные фидеры и коммерческие суда соседних прибрежных государств Персидского залива и Оманского моря теперь проходят без препятствий».

Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иранцы вторую ночь не обстреливали суда, а военные США пропустили более дюжины кораблей через блокаду.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Это позволит обеим странам начать переговоры о ядерной программе и других вопросах. Текст документа опубликовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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