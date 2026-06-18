Завод производителя БПЛА для ВСУ во Франции забросали коктейлями Молотова

Завод французской компании Delair, расположенный в Лабеже вблизи города Тулуза во Франции, производящий беспилотники и являющийся поставщиком Киева, подвергся атаке с использованием «коктейлей Молотова», сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.
Прокуратура Тулузы возбудила уголовное дело по ст. 322 Code pénal (уничтожение имущества опасным для людей способом). Расследование поручили следственному отделу жандармерии Тулузы «с учетом специфики предприятия», заявил изданию прокурор Давид Шармац.
Газета отмечает, что Delair является одним из лидеров французской индустрии беспилотников — гражданских и военных. После начала украинского конфликта компания стала поставщиком Киева, и ее заказы резко возросли.
В материале говорится, что инцидент с «коктейлями Молотова» произошел в начале июня. Спустя несколько дней местные правоохранители задержали подозреваемого — им оказался гражданин Белоруссии.
С начала конфликта на Украине Франция неоднократно оказывала поддержку Украине, в том числе поставками вооружений. В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о разработке новых дронов-камикадзе, которые планировалось поставить Киеву. Париж уже поставляет Украине современные ракеты SCALP, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC, а также снаряды AASM и планирует расширение поддержки.
В 2025 году телеканал Franceinfo сообщил, что автомобильный концерн Renault запустит на Украине производство беспилотников. Согласно плану производство хотели разместить в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.
Российские власти осуждают любую помощь Украине и требуют от западных стран прекратить военную поддержку Киева. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.
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