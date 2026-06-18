«Самый умный»: Вэнс сравнил умственные способности Трампа с его предшественниками

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошёл тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — заявил Вэнс.