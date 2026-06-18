Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самый умный»: Вэнс сравнил умственные способности Трампа с его предшественниками

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп обладает одним из самых высоких уровней интеллекта среди всех американских лидеров. Об этом он сказал в интервью подкастеру Стиву Бартлетту.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошёл тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — заявил Вэнс.

В конце мая врач Трампа Шон Барбабелла после планового медосмотра сообщил, что президент сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние. Ранее сам Трамп предлагал обязать всех американских президентов и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошёл медицинское обследование и проверку когнитивных способностей в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Свой результат он назвал признаком «крайне высокого уровня интеллекта» и иронично обратился к политическим оппонентам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше