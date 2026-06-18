Вэнс заявил о начале двухмесячного периода согласования сделки США и Ирана

Политик подтвердил, что иранцы вторую ночь подряд не обстреливают никакие суда в акватории пролиива, из-за чего более чем дюжине судов было разрешено пройти сквозь морскую блокаду, подчеркнул Вэнс. Он отметил, что сейчас начнёт увеличиваться транзит сырья в ближневосточном регионе. Кроме того, по словам вице-президента, США сняли часть ограничений, мешавших экспорту иранской нефти, и процесс её поставок на внешние рынки постепенно активизируется.