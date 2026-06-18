Болгария пригрозила ЕС вето в случае санкций против патриарха Кирилла

Ранее Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что Болгария заблокировала часть нового санкционного пакета, однако конкретные положения издание не уточнило. Euronews также писал, что одной из мер может стать введение ограничений против патриарха Кирилла. В 2022 году аналогичное решение не было принято из-за вето Венгрии.