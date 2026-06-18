Болгария пригрозила ЕС вето в случае санкций против патриарха Кирилла

Болгария не поддержит антироссийских санкций, которые ей повредят, включая санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил журналистам премьер-министр Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит ЕС, передает Nova.bg.
«Меня интересует не то, что делает патриарх, а все русское общество, которое имеет ту же Восточную Православную Церковь, что и мы. Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций необходимо учитывать и мнение Болгарской Православной Церкви», — заявил Радев и отметил готовность наложить вето.
По словам болгарского премьера, правительство также не согласно с санкциями, угрожающими экономике страны.
«Какой сигнал мы посылаем, продлевая санкции и войну против религии? Понимаем ли мы, к чему это ведет? Я же говорил вам — время крестовых походов прошло», — заключил болгарский премьер.
По словам Радева, Болгария будет требовать исключения патриарха Кирилла из пакета санкций.
Болгария выступает против санкций, которые не оказывают экономического эффекта и могут иметь обратный результат, заявила накануне министр иностранных дел страны Велислава Петрова-Чамова.
Глава внешнеполитического ведомства заявила, что Болгария выступает против таких мер, поскольку санкции должны использоваться для экономического давления, а ограничения в отношении главы РПЦ носят преимущественно символический характер. По ее словам, заморозка активов патриарха может привести к обвинениям в том, что Европа вмешивается в дела церкви.
Ранее Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что Болгария заблокировала часть нового санкционного пакета, однако конкретные положения издание не уточнило. Euronews также писал, что одной из мер может стать введение ограничений против патриарха Кирилла. В 2022 году аналогичное решение не было принято из-за вето Венгрии.
По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, 21-й пакет санкций предусматривает ограничения в отношении 170 физических и юридических лиц. Как пишет Politico, новые меры также могут затронуть российские банки, теневой флот и структуры, связанные с РПЦ.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными и неэффективными. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда назвал возможное включение патриарха Кирилла в санкционный список бессмысленным шагом.
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