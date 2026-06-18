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CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана

Вооружённые силы США полностью прекратили морскую блокаду Исламской Республики Иран. Об этом официально объявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

Источник: Life.ru

«Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», — говорится в заявлении CENTCOM.

Военные корабли США больше не препятствуют транзиту судов в порты Ирана в Персидском и Оманском заливах. Все усилия по обеспечению блокады свёрнуты. При этом американский флот останется в регионе. Его новая задача — контроль за соблюдением достигнутых договорённостей и реализацией всех положений соглашения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о начале двухмесячного этапа согласования окончательных договорённостей с Ираном. На пресс-конференции в Белом доме он уточнил, что 60-дневный период стартовал сразу после подписания меморандума о взаимопонимании. По словам чиновника, сторонам предстоит зафиксировать рамки будущих соглашений и перейти к практической работе с конкретными сроками.

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