CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана

Военные корабли США больше не препятствуют транзиту судов в порты Ирана в Персидском и Оманском заливах. Все усилия по обеспечению блокады свёрнуты. При этом американский флот останется в регионе. Его новая задача — контроль за соблюдением достигнутых договорённостей и реализацией всех положений соглашения.