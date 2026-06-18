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«Более жесткие удары более мощным оружием»: В Госдуме сообщили, как Россия ответит на атаки киевского режима

Володин: Украину ожидают более жесткие и мощные ответные удары РФ.

Источник: Комсомольская правда

Действия киевского режима приведут к тому, что Россия станет наносить более мощные и жесткие ответные удары. Об этом ИС «Вести» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов более мощным оружием — это однозначно», — подчеркнул политик.

По его словам, соотечественники со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что акт возмездия киевскому режиму за атаку в Брянской области на автобус с детьми неизбежно последует в скором времени.

Напомним, 17 июня ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Несколько человек, в том числе дети, пострадали, погибла беременная мама двойняшек.

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