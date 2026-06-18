Более восьми тысяч камбоджийцев получили высшее образование в России, заявил Путин

Путин также отметил, что взаимодействие между двумя государствами в культурно-гуманитарной сфере укрепляется, и напомнил об успешном проведении Дней культуры России в Пномпене в марте 2026 года. Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня.