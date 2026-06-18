США сняли морскую блокаду Ирана

15 июня при посредничестве пакистанской стороны США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. В тот же день Трамп заявил, что суда, в том числе перевозящие нефть, начали покидать Ормузский пролив. Тогда же иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов меморандума о взаимопонимании между странами.