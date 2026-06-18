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США сняли морскую блокаду Ирана

США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты. Несмотря на снятие блокады, американские корабли останутся в регионе, чтобы «следить за соблюдением всех аспектов соглашения» с Ираном.

Источник: РБК

Вооруженные силы США, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа, сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы, говорится в сообщении центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены», — написали в пресс-службе.

В CENTCOM сообщили, что американские военные корабли останутся в регионе, чтобы «следить за соблюдением всех аспектов соглашения».

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта, а также определяющий сроки снятия блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Позднее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал меморандум, заключенный с США, на своей странице в соцсети X.

15 июня при посредничестве пакистанской стороны США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. В тот же день Трамп заявил, что суда, в том числе перевозящие нефть, начали покидать Ормузский пролив. Тогда же иранское агентство Mehr опубликовало 14 пунктов меморандума о взаимопонимании между странами.

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