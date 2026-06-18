Вэнс анонсировал подписание меморандума с Ираном в Швейцарии на выходных

Журналисты поинтересовались, возможно ли проведение церемонии уже в пятницу, 19 июня. Вэнс ответил, что это зависит от иранской стороны, которая должна прибыть в Швейцарию. По его словам, этот вопрос сейчас решается, и он предполагает, что подписание состоится в ближайшие выходные.