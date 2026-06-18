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Вэнс анонсировал подписание меморандума с Ираном в Швейцарии на выходных

Торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоится в Швейцарии, скорее всего, в ближайшие выходные. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Life.ru

«Наш план заключается в том, чтобы ехать в Швейцарию. Не знаю, когда именно. Подозреваю, что в эти выходные, но не уверен», — сказал он.

Журналисты поинтересовались, возможно ли проведение церемонии уже в пятницу, 19 июня. Вэнс ответил, что это зависит от иранской стороны, которая должна прибыть в Швейцарию. По его словам, этот вопрос сейчас решается, и он предполагает, что подписание состоится в ближайшие выходные.

Ранее Вэнс на пресс-конференции в Белом доме заявил, что двухмесячный период согласования окончательных договорённостей между Ираном и США официально начался. Комментируя подписание меморандума о взаимопонимании, он подчеркнул, что 60-дневный период стартовал сегодня. По его словам, речь идёт о попытке зафиксировать рамки будущих соглашений и перевести диалог в практическую фазу с чёткими сроками.

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