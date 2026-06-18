Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

По Крымскому мосту временно остановлено движение автотранспорта, сообщает канал информационного центра по автомобильным дорогам.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Причины временной остановки движения не уточнили.
Ранее движение остановили на одном из участков Крымской железной дороги. Оператор поездов «Таврия» сообщил, что пассажиров составов, следовавших в Крым, доставляли до конечных точек маршрута автобусами от станции Владиславовка. Поезд Симферополь — Москва отправлением 18 июня отменили, пассажиров планировали пересадить на другие поезда, а билеты разрешили вернуть без штрафов и удержаний.
8 июня в Крыму приостанавливали движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой, Армянск — Джанкой и Яркая — Симферополь. В тот день беспилотник атаковал поезд № 68 Москва — Симферополь, в результате погиб помощник машиниста, машинист получил ранения.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».