Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Ранее движение остановили на одном из участков Крымской железной дороги. Оператор поездов «Таврия» сообщил, что пассажиров составов, следовавших в Крым, доставляли до конечных точек маршрута автобусами от станции Владиславовка. Поезд Симферополь — Москва отправлением 18 июня отменили, пассажиров планировали пересадить на другие поезда, а билеты разрешили вернуть без штрафов и удержаний.