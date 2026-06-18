Напомним, переговоры Владимира Путина с премьером Камбоджи Хун Манетом закрыли программу двусторонних встреч российского лидера на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Глава государства назвал Камбоджу давним другом и партнёром, напомнив о 70-летии дипломатических отношений и роли СССР в возведении на территории страны госпиталя, технологического института и объектов инфраструктуры. Современные связи продолжают развиваться, хотя президент отметил скромный товарооборот, реальный потенциал которого значительно ваше текущих объёмов.