Лавров назвал Зеленского «киевским террористом» после атаки на Москву

Ранее, в ночь на 22 мая, дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС, 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. СК возбудил уголовное дело о теракте.