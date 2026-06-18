Лавров назвал Зеленского «киевским террористом» после атаки на Москву

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ночную атаку дронов на Москву, назвал президента Украины Владимира Зеленского «киевским террористом», передает корреспондент РБК.
«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины», — заявил Лавров.
Минувшей ночью Россия подверглась масштабной атаке дронами. За сутки было сбито почти 1 тыс. беспилотников. При этом на московском направлении было сбито 180 дронов. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще 14 БПЛА.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что при атаке БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, включая двух детей — трех и десяти лет. Пострадавших госпитализировали.
Ранее, в ночь на 22 мая, дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС, 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В ночь на 24 мая ВС России нанесли по Украине «удар возмездия» с применением «Орешника», «Искандеров», «Кинжалов» и ракет «Циркон».
На следующий день, 25 мая, МИД опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску «переполнил чашу терпения» Москвы и армия России приступает к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.
Позднее ВСУ ударили по городу Геническ в Херсонской области. В результате атаки погиб шестилетний ребенок. По словам главы региона Владимира Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко — пострадали 11 человек.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по расследованию теракта заявил, что атаки по Старобельску и Геническу могут придать «новое качество» украинскому конфликту, и назвал удары «сознательными». Глава государства добавил, что это «их выбор».
В марте пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Украине необходимо понять, как легитимизировать продолжение срока полномочий Владимира Зеленского. Путин также говорил, что «судьбоносные документы» нужно подписывать с легитимными властями.
Москва неоднократно заявляла, что Зеленский находится у власти нелегитимно, поскольку срок его полномочий истек. Киев ссылался на законодательство Украины, которое не позволяет проводить выборы во время военного положения.
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