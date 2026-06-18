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Лавров назвал Зеленского «киевским террористом» после атаки на Москву

Лавров напомнил, что по указу президента армия России будет проводить массировнные удары по объектам, от которых зависит боеспособность ВСУ.

Источник: РБК

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ночную атаку дронов на Москву, назвал президента Украины Владимира Зеленского «киевским террористом», передает корреспондент РБК.

«Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины», — заявил Лавров.

Минувшей ночью Россия подверглась масштабной атаке дронами. За сутки было сбито почти 1 тыс. беспилотников. При этом на московском направлении было сбито 180 дронов. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще 14 БПЛА.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что при атаке БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, включая двух детей — трех и десяти лет. Пострадавших госпитализировали.

Ранее, в ночь на 22 мая, дроны ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. После атаки в округе ввели режим ЧС, 24 и 25 мая в ЛНР объявили днями траура. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В ночь на 24 мая ВС России нанесли по Украине «удар возмездия» с применением «Орешника», «Искандеров», «Кинжалов» и ракет «Циркон».

На следующий день, 25 мая, МИД опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску «переполнил чашу терпения» Москвы и армия России приступает к нанесению последовательных ударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.

Позднее ВСУ ударили по городу Геническ в Херсонской области. В результате атаки погиб шестилетний ребенок. По словам главы региона Владимира Сальдо, дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко — пострадали 11 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по расследованию теракта заявил, что атаки по Старобельску и Геническу могут придать «новое качество» украинскому конфликту, и назвал удары «сознательными». Глава государства добавил, что это «их выбор».

В марте пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Украине необходимо понять, как легитимизировать продолжение срока полномочий Владимира Зеленского. Путин также говорил, что «судьбоносные документы» нужно подписывать с легитимными властями.

Москва неоднократно заявляла, что Зеленский находится у власти нелегитимно, поскольку срок его полномочий истек. Киев ссылался на законодательство Украины, которое не позволяет проводить выборы во время военного положения.

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