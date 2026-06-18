CENTCOM объявил о снятии морской блокады с Ирана

«Американские военные не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского и Оманского заливов или из них», — указывает CENTCOM. Отмечается, что корабли американского флота по-прежнему останутся в этом районе, чтобы убедиться в том, что «все аспекты соглашения соблюдаются в полной мере».