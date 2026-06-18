Премьер Камбоджи Манет высоко оценил роль России в мировой политике

«Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности в рамках ООН, в повышении важности голоса глобального Юга и улучшении взаимосвязанности с азиатским регионом», — подчеркнул глава камбоджийского правительства.
Он также отметил, что Пномпень продолжает активно развивать связи с Москвой и Пекином, несмотря на меняющийся глобальный ландшафт.
«Россия остается важным и надёжным партнёром нашей страны», — заверил Хун Манет.
Премьер напомнил о богатой истории двусторонних отношений и 70-летии дипломатических контактов. Он выразил благодарность за поддержку, которую Советский Союз оказывал Камбодже в наиболее сложный период её истории.
«Мы благодарны вкладу России в развитие социальной и экономической сферы в Камбодже», — добавил руководитель правительства.
В заключение Хун Манет поздравил российский народ с прошедшим Днём России, а президента — с успешным проведением саммита. Он также передал наилучшие пожелания от короля Нородома Сиамони и председателя Сената Хун Сена.
Напомним, что Владимир Путин завершил программу двусторонних контактов на саммите Россия — АСЕАН именно переговорами с премьером Камбоджи Хун Манетом. Российский лидер назвал страну давним другом и партнёром, упомянув 70-летие установления дипломатических отношений, которое стороны отметили в мае.
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