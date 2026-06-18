США прекратили морскую блокаду Ирана

«Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них. Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены», — говорится в сообщении.
В CENTCOM уточнили, что американские военные корабли останутся в регионе для контроля за соблюдением достигнутых договоренностей. Как отметили в командовании, их задачей станет обеспечение выполнения всех положений соглашения и мониторинг его реализации.